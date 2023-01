BE-ja diskuton masa anti-Covid për udhëtarët nga Kina

Shpërndaje







09:42 03/01/2023

Zyrtarët mblidhen të mërkurën për të shqyrtuar nevojën e vendosjes së kufizimeve në hyrje për kinezët

Vendet e Bashkimit Europian do të përpiqen përsëri të mërkurën për të formuar një qasje të koordinuar për kontrollin e pasagjerëve të linjave ajrore me origjinë nga Kina për shkak të shpërthimit aty të një vale të re infeksioni nga Covid-19 dhe frikës së përhapjes së ndonjë varianti të ri të virusit.

Belgjika tha të hënën vonë se do të analizojë ujërat e zeza të avionëve që vijnë nga Kina për të parë nëse ndonjë variant potencialisht të rrezikshëm të Covid-19. Autoritetet belge nuk do të vendosin masa shtrënguese por vetëm do t’i nxisin vizitorët nga Kina që nuk ndihen mirë të testohen për Covid-19.

Suedia, e cila mban presidencën e radhës së BE-së, tha se zyrtarët e vendeve anëtare do të mbajnë një takim të posaçëm të mërkurën për të shqyrtuar nevojën e vendosjes së kufizimeve në hyrje në mbarë BE-në.

“Është e rëndësishme që të marrim masat e nevojshme shpejt”, tha ministri suedez i Shëndetësisë Jakob Forssmed.

Vendet e BE-së, si Franca, Spanja dhe Italia kanë njoftuar tashmë masa më të ashpra për pasagjerët që vijnë nga Kina.

Qeveria e Francës po kërkon teste negative dhe po u bën thirrje qytetarëve francezë të shmangin udhëtimet në Kinë. Franca po rikthen gjithashtu udhëzimin për mbajtjen e detyruar të maskave në fluturimet nga Kina në Francë.

Qeveria e Spanjës tha se do të kërkonte që të gjithë pasagjerët që vijnë nga Kina të kenë teste negative ose prova të vaksinimit. Italia ishte anëtarja e parë e BE-së që kërkoi teste të koronavirusit për pasagjerët e linjave ajrore që vijnë nga Kina.

Shtetet e Bashkuara njoftuan të mërkurën masat e reja të testimit për Covid-19 për të gjithë udhëtarët nga Kina, duke iu bashkuar disa vendeve aziatike që kanë vendosur kufizime për shkak të rritjes së infektimeve.

Klan News