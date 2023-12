BE-ja hap negociatat me Ukrainën dhe Moldavinë

19:29 14/12/2023

Liderët europianë vendosën këtë të enjte që BE të hapë negociatat për anëtarësim me Ukrainën dhe Moldavinë. Gjithashtu në samitin që u zhvillua në Bruksel u vendos që Gjeorgjisë t’i jepej statusi i vendit kandidat.

BBC raporton se një zëdhënës i Presidentit të Këshillit Europian, Charles Michel tha se vendimi ishte unanim.

“Është një sinjal i qartë i shpresës për popujt e tyre dhe për kontinentin tonë”, shkroi në rrjetin social “X”, Michel.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…