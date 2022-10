BE jep 165 milionë Euro për Serbinë

22:11 28/10/2022

Fton Vuçiçin që tu bashkohet sanksioneve ndaj Rusisë

Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen i ofroi Serbisë direkte buxhetore prej 165 milionë eurosh për përballimin e krizës energjitike. Ajo e ftoi Beogradin që të bashkohet me shtetet anëtare të BE-së në blerjen e përbashkët të gazit.

E pyetur për politikën e sanksioneve ndaj Rusisë, Ursula von der Leyen tha se është e rëndësishme, që Serbia të përafrohet me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë, sepse sipas saj anëtarësimi në BE do të thotë të ndash të njëjtat vlera. Ndërkaq presidenti serb falenderoi BE-në për financimin e autostradës nga Nishit në Serbi drejt kufirit me Kosovën në Merdare e cila kushton 226 milionë euro.

E lidhur me korridoret evropiane VIII dhe X, autostrada Nish – Merdare – Prishtinë e njohur si ‘Autostrada e Paqes’ , është e një rëndësie të madhe për transportin e mallrave dhe pasagjerëve në Ballkanin Perëndimor pasi është rrugë më e shkurtër për në Portin e Durrësit duke i siguruar Serbise daljen në detin Adriatik.

Këto deklarata presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiç dhe kryetarja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen vizituan punimet për ndërtimin e interkonjektorit të gazit Serbi-Bullgari pranë Nishit i cili duhet të përfundojë deri në shtator të vitit 2023.

Presidentja e KE Ursula von der Leyen para vizitës në Serbi vizitoi Bosnje Hercegovinën ku premtoi dhënien e statusit kandidat në BE në muajin dhjetor nëse nga kjo federate realizohen ne kohe reformat e kërkuara.

