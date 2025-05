Bashkimi Evropian nuk ndihet nën presion për të pranuar një marrëveshje të padrejtë tregtare me Shtetet e Bashkuara. Kështu ka deklaruar Komisioneri Europian i Tregtisë, Maros Sefcovic, para Parlamentit Europian.

“Nuk ndihemi të dobët dhe nën presion për ta pranuar marrëveshjen, gjë që nuk do të ishte e drejtë për ne. Jemi absolutisht të qartë se jemi blloku më i madh tregtar në këtë planet. Ky negocim mund të mos ketë sukses, në fund të fundit, pavarësisht të gjitha përpjekjeve tona të sinqerta. Prandaj, ne sigurisht që po përgatitemi për ribalancim”, është shprehur komisioneri europian Maros Sefcovic.

Bashkimi Evropian do të përgatisë kundërmasa ndaj tarifave të SHBA-së të vendosura mbi importet e BE-së gjatë pauzës 90-ditore të Presidentit Donald Trump dhe se të gjitha opsionet janë ende në tryezë. Sefcovic tha se duhet një zgjidhje e negociuar me Shtetet e Bashkuara.

“BE-ja e ka bërë të qartë se jemi gati të diskutojmë dhe jemi gati të gjejmë zgjidhje të dobishme për të dyja palët, duke respektuar interesat dhe autonominë tonë rregullatore. Tani kemi nevojë që SHBA-të të tregojnë gatishmërinë e tyre për të bërë përparim drejt një zgjidhjeje të drejtë dhe të ekuilibruar. Ne jemi plotësisht të angazhuar në diskutim me SHBA-në, pasi një zgjidhje e negociuar mbetet rezultati ynë i qartë dhe i preferuar”, është shprehur komisioneri europian Maros Sefcovic.

Komisioneri Europian i Tregtisë u shpreh gjithashtu se nëse bisedimet me SHBA-në nuk japin rezultatet e nevojshme, Bashkimi Europian do të jetë i gatshëm për alternativa, me qëllim rivendosjen e një fushe loje të barabartë.

Blloku 27-vendesh përballet me tarifa importi prej 25% të SHBA-së për çelikun, aluminin dhe makinat si dhe tarifa “reciproke” prej 10% për pothuajse të gjitha mallrat e tjera, të cilat mund të rriten në 20% pas pauzës 90-ditore të Presidentit Donald Trump.

Bashkimi Evropian ka pezulluar vendosjen e tarifave për t’i dhënë hapësirë ​​negociatave, ndonëse ato kanë bërë pak përparim.

Klan News