BE: Kufiri i çmimit për gazin do të sjellë rreziqe

10:18 29/09/2022

Një dokument i lëshuar nga KE tregon se një kërkesë nga vendet anëtare mund të sjellë ndërprerje në furnizim

Komisioni Evropian ka paralajmëruar vendet e BE-së se një kufi i gjerë i çmimeve të gazit mund të jetë kompleks dhe paraqet rreziqe për sigurinë energjetike.

Dokumenti i lëshuar nga komisioni tregoi opsionet e ndryshme të vendeve anëtare që kërkojnë të vendoset një çmim kufi për gazin rus. Janë 15 vende nga 27 në total që ka blloku që kërkojnë një gjë të tillë për të frenuar edhe më tej inflacionin. Reuters i cili citon zyrtarë nga BE tregon se një kufi i çmimit të shitjes me shumicë për transaksionet që mbulon furnizimet me gaz natyror të lëngshëm dhe gazsjellës mund të prishë flukset e karburantit midis vendeve të BE-së.

KE sugjeroi se një kufizim i tillë çmimi mund të funksiononte vetëm nëse një ent i ri që do të lançohej për të shpërndarë dhe transportuar furnizimet e pakta të karburantit midis shteteve. BE-së do t’i duhen gjithashtu burime të rëndësishme financiare për të siguruar që vendet mund të vazhdojnë të tërheqin furnizime me gaz nga tregjet konkurruese globale ku blerësit e tjerë mund të jenë të gatshëm të paguajnë çmime mbi kufirin e BE-së.

Një kufi i gjerë i çmimit të gazit me shumicë do të përbënte një rrezik më të madh për të shkaktuar ndërprerje të furnizimit nga furnizuesit e huaj. BE-ja mund të kufizojë çmimin e importeve të gazit rus, ose të kufizojë çmimin e gazit të përdorur për të prodhuar energji elektrike si një mënyrë për të zbutur çmimet e larta të energjisë, thuhet në dokument.

Komisioni rekomandoi BE-në të negociojë me furnizues “të besueshëm” për të ulur çmimet dhe tha se blerja e përbashkët e gazit mund të ndihmojë gjithashtu vendet që të ndajnë në mënyrë të drejtë furnizimet shtesë. Vendet e BE-së nuk pajtohen nëse një kufi i gjerë i çmimit të gazit do të lehtësonte krizën e furnizimit dhe rritjen e çmimit të energjisë të shkaktuar nga ulja e furnizimeve nga Rusia. Franca, Italia, Polonia dhe 12 vende të tjera i kërkuan Brukselit të propozojë një kufi të çmimit të gazit me shumicë për të ndihmuar në frenimin e inflacionit në rritje.

Gjermania, Holanda dhe Danimarka janë mes atyre që kundërshtojnë. Diskutimet mbi kufijtë e mundshëm të çmimit të gazit do të vazhdojnë në një takim të premten të ministrave të energjisë të BE-së, të cilët gjithashtu janë vendosur të miratojnë një paketë masash duke përfshirë taksat e fitimit të papritur mbi firmat e energjisë.

