BE kufizon përdorimin e gazit me 15%

23:20 20/07/2022

Presidentja e KE Ursula Von der Leyen e ka cilësuar ndërprerjen e furnizimit si shantazh politik nga Rusia

Bashkimi Europian ka përcaktuar plane emergjente për të reduktuar përdorimin e gazit nga frika se Rusia mund të ndërpresë furnizimin e saj në dimër.

Ajo ka propozuar një objektiv për vendet që të kufizojnë përdorimin e tij me 15% nga Gushti deri në Mars, duke akuzuar Kremlinin për armatim të eksporteve të gazit.

“Në përgjithësi, fluksi i gazit rus tani është më pak se një e treta e asaj që ishte në të njëjtën kohë të vitit të kaluar. Rusia po na shantazhon. Rusia po përdor energjinë si armë. Dhe për këtë arsye, në çdo rast, nëse është një ndërprerje e pjesshme, e madhe e gazit rus ose një ndërprerje totale e gazit rus, Europa duhet të jetë gati”.

Von Der Leyen paralajmëroi se pothuajse gjysma e vendeve anëtare janë prekur tashmë nga fluksi i reduktuar i gazit nga Rusia, i cili ka rënë nën 30% të mesatares 2016-2021. Sipas planeve, BE-ja do të ishte në gjendje ta bënte të detyrueshme shkurtimin nëse do të dukej një rrezik thelbësor i mungesës së rëndë të gazit. Propozimi duhet të miratohet nga shumica e vendeve të BE-së, me diplomatët e saj të vendosur ta diskutojnë atë të premten.

Komenti erdhi ndërsa Europa po garon për të mbushur depozitat e saj të gazit përpara dimrit në rast se Moska kufizon më tej furnizimet në hakmarrje për mbështetjen europiane të Ukrainës pas pushtimit të Rusisë. Moska furnizonte 40% të gazit të BE-së përpara pushtimit të Ukrainës, por flukset në Europë nga Rusia që atëherë kanë rënë nën 30% të mesatares 2016-2021.

Ndërkaq flukset e gazit rus përmes gazsjellësit Nord Stream 1 pritet të rifillojnë të enjten pas përfundimit të mirëmbajtjes së planifikuar. Tubacioni, i cili përbën më shumë se një të tretën e eksporteve të gazit natyror rus në Bashkimin Europian, u ndalua për dhjetë ditë mirëmbajtje vjetore më 11 Korrik.

Burimet, duke folur në kushte anonimiteti për shkak të ndjeshmërisë së çështjes, i thanë “Reuters” se tubacioni pritej të rifillonte funksionimin në kohë, por me më pak se kapaciteti i tij prej rreth 160 milionë metra kub në ditë. Perëndimi ka akuzuar Rusinë, eksportuesin më të madh të gazit në botë dhe furnizuesin e dytë më të madh të naftës së papërpunuar, për përdorimin e furnizimeve të saj me energji si një mjet politik.

