BE kushtëzon financimet me reformat

15:11 16/10/2023

BE përsërit si afat vitin 2030 por me realizimin e detyrave të shtëpisë

Lideret e procesit të Berlinit nxitën shtetet ballkanike që të realizojnë bashkëpunimin ekonomik rajonal mes tyre.

Kryeministri Rama foli për një ndarje klasore të frikshme mes shteteve anëtare të BE-se dhe atyre që synojnë anëtarësimin përsa i përket financimeve që marrin aktualisht nga Brukseli.

“Duhet që të punohet për ngushtimin e hendeqeve ekzistuese mes nesh përpara se Europa të dëmtohet. Fqinjët tanë të BE kanë marrë mbi 4500 Euro për frymë, ndërsa vendet tona marrin 138 Euro për frymë. Këto janë dëshmi e ndarjes së frikshme klasore që ka thelluar ndarjen në shtëpinë e Evropës. Nuk po kërkoj përfitime të barabarta me shtetet anëtare. Nuk po kërkoj përfitime të barabarta financiare për vendet joanëtare, por duhet të vazhdojë procesi i integrimit i bazuar në merita.”

Presidentja e KE Usula Von Der Leyen foli për financime nga BE të kushtëzuara me reformat që duhet të realizojnë shtetet e rajonit tonë.

“Kemi hedhur themele të forta me planin tonë të investimit ekonomik ne Ballkanin Perendimor në shumën prej 30 miliardë Euro. 16 miliardë Euro janë përdorur tashmë. Hapja e dyerve nuk mjafton, vendet e Ballkanit Perëndimor, duhet të formësojnë tregun e tyre rajonal të përbashkët. Është kusht që dhe vendet e Ballkanit Perëndimor t’i kenë qasje fqinjëve të tyre. Në rast se ka bllokime, është qartë se ata do të bllokojnë veten. Për të ecur përpara duhen reforma, reforma të thella për të përmirësuar klimën e biznesit. Pa këto reforma financimet evropiane do te mungojnë.”

Kreu i Këshillit Evropian Charles Michel iu rikthye premtimit për vitin 2030 si afati për zgjerimin, por si proces i bazuar në reforma dhe meritat individuale.

“Vendet e Ballkanit Perendimor kanë pritur shumë për tu integruar plotësisht në BE. Rrugëtimi juaj ka nisur 20 vjet më parë dhe ka qenë rrugë e ngadaltë dhe zhgënjyese për ju dhe ne, por tani është koha për të arritur premisën tonë dhe për të realizuar këtë premtim. Afati ynë për zgjerimin deri ne vitin 2030 është hasur me skepticizëm në rajonin tuaj sepse keni pritur shumë, dhe di që e keni krahasuar zgjerimin me një nuse, dhëndri i së cilës nuk po vjen, por ne por ne po e përgatisim dasmën.”

Kancelari gjerman Olaf Scholz vuri në dukje zgjidhjen e konflikteteve dy palëshe si rruga e duhur për të nxitur bashkëpunimin rajonal në kuadër të procesit të Berlinit. Si shembull përmendi zbatimin e marrëveshjeve Kosovë-Serbi dhe uljen e tensioneve mes tyre.

“Procesi i Berlinit në fokus ka për synim çlirimin e procesit të bashkëpunimit rajonal si dhe përshpejtimin e integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE. Bashkëpunimi rajonal i nevojshëm më shumë se kurrë. Krizat në Ballkanin Perëndimor kanë theksuar nevojën urgjente për të punuar më shumë së bashku. Ka ardhur koha për të tejkaluar konfliktet që kanë vazhduar shumë gjatë ju mbajnë ju në vendnumëro. Tensionet në veri të Kosovës kanë vërtetuar sa e rëndësishme është kjo. Ne duhet të përfundojmë më në fund zbatimin e marrëveshjeve që janë arritur me anën e dialogut të normalizimit të udhëhequr nga BE-ja.”

Samiti i Procesit të Berlinit po mbahet për herë të parë në rajonin tonë në kryeqytetin shqiptar Tiranë. Kjo nismë synon rritjen e bashkëpunimit rajonal në Ballkanin Perëndimor si dhe dhënien e ndihmës për integrimin e shpejtë të vendeve të rajonit në Bashkimin Evropian.

