BE, marrëveshje për azilkërkuesit

12:35 09/06/2023

Shtetet që nuk i pranojnë, paguajnë 20 mijë Euro për çdo emigrant

Pas 12 orësh negociatash vendet e Bashkimit Evropian kanë arritur një marrëveshje të madhe për të rinovuar politikën e emigracionit dhe azilit.

Në bazë të marrëveshjes vendet që nuk dëshirojnë të pranojnë emigrantë të parregullt që mbërrijnë në BE do të duhet të paguajnë 20 mijë Euro për secilin aplikant të refuzuar e cila më pas do të kanalizohet në një fond të përbashkët të BE-së.

“Kjo është një arritje e madhe, e madhe, që tregon se është e mundur të punojmë së bashku për migracionin. Ne jemi shumë më të fortë kur punojmë së bashku”.

Çështja e emigranteve u disktua edhe mes Kancelarit gjerman Olaf Scholz dhe Kryeministres italiane Meloni gjatë takimit në Romë.

Italia dhe Greqia kanë kërkuar prej kohësh më shumë ndihmë për të përballuar numrin e njerëzve që mbërrijnë në brigjet e tyre. Vendet si Gjermania dhe Suedia kanë kundërshtuar numrin e tyre që shkojnë në vendin e tyre, ndërsa Polonia dhe Hungaria refuzuan të strehojnë refugjatë nga Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut.

Ndërsa Europa po përballet me fluksin e 1 milion refugjatëve nga Ukraina që po ikin nga lufta.

Vitin e kaluar, BE mori më shumë se 962,000 kërkesa për azil, shifra më e lartë që nga viti 2016.

Nëse procedurat e mëtejshme ligjore do të kalojë pa pengesa duke u miratuar nga parlamentarët përpara Pranverës së zgjedhjeve të BE-së në Qershor, atëherë rregullat hyjnë në fuqi vitin e ardhshëm.

