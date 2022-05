BE mbetet e përçarë për ndaljen e naftës ruse

17:41 30/05/2022

Hungaria mbetet kundër bllokadës

Liderët europianë mblidhen këtë të Hënë në Bruksel për të vendosur, nëse do të bllokojnë apo jo importin e naftës nga Rusia, si ndëshkim për Moskën për sulmin në Ukrainë. Agjencia e lajmeve Reuters shkruan se diskutimet do të fokusohen tek një draft i përgatitur orët e fundit, ku parashikohet që nafta ruse të vazhdojë të importohet përkohësisht vetëm përmes disa tubacioneve, të cilat furnizojnë vende si Hungaria dhe Sllovakia. Ndërsa të gjitha importet e tjera do të bllokohen brenda një afati që mbetet për t’u përcaktuar.

Drafti u hartua pasi diplomatët e vendeve anëtare nuk arritën të binin dakord, për bllokadën totale të importit të naftës ruse në BE. Ambasadorët zhvilluan dy mbledhje në Bruksel, një të Dielën dhe një paraditen e kësaj të Hëne. Hungaria dhe Sllovakia janë vendet që pengojnë vendimmarrjen unanime për këtë çështje, pasi kanë varësinë më të lartë ndër vendet e unionit, nga nafta ruse.

