BE mbledhje fondesh për blerje armësh për Ukrainën

Shpërndaje







22:27 20/02/2023

Borrell: Mund të aplikohet e njëjta skemë si me blerjen e vaksinave kundër Covid-19

Ministrat e Jashtëm Evropianë nisen diskutimet në Bruksel për t’i ofruar shpejt Ukrainës mijëra predha artilerie, ndërsa rezervat e municioneve në armatimet kombëtare të shteteve anëtare të BE-së po pakësohen.

“Çështja më e rëndësishme, më e ngutshme sot për ushtrinë ukrainase është që ketë një fluks të vijueshëm furnizimi me municione. Nëse dështojmë në furnizmin e shpejtë me armatime për Ukrainën një rezultat pozitiv i luftës se tyre ndaj Rusisë do të ishte në rrezik. Forcat ruse qëllojnë rreth 50,000 fishekë artilerie çdo ditë ndaj edhe furnizimet e Ukrainës duhet të ngrihen në të njëjtin nivel. Ata kanë artileri, por u mungojnë municionet. Më të kërkuarit, janë fishekët e artilerisë 155 mm“, tha Josep Borrell.

Debati mes ministrave të Jashtëm Evropianë u fokusua në mënyrat për të bërë blerje të përbashkëta municionesh dhe përdorimin e një fondi të posaçëm të BE-së për të siguruar financime shtesë sipas të njëjtës skemë me anë të së cilës u prokuruan vaksinat anti-Covid 19. Megjithatë, industria e mbrojtjes kërkon urdhra të qëndrueshme, afatgjata për të ngritur dhe zgjeruar linjat e saj të prodhimit të armëve dhe nuk mund të rrisë furnizimet brenda natës.

Javën e kaluar, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg tha se koha e pritjes për furnizimin e “municioneve të kalibrit të madh është rritur nga 12 në 28 muaj” dhe se “porositë e bëra sot do të dorëzoheshin vetëm për dy vjet e gjysmë. më vonë.”

Estonia, e cila ndan një kufi dhe histori të gjatë me Rusinë, po shtyn BE-në dhe aleatët e saj të NATO-s të ofrojnë 1 milion predha artilerie, me një kosto të vlerësuar prej 4 miliardë Euro.

Ndërkaq, shtetet anëtare te BE-së ranë dakord që të miratojnë në orët në vijim paketën e 10-të të sanksioneve qe synojnë katër banka të tjera ruse, importet nga Rusia, duke përfshirë automjetet e rënda.

Lista e zezë e sanksioneve mbulon një embargo ne shifrën e 11 miliardë Eurove përfitimeve në vit për Rusinë të eksporteve të teknologjisë së lartë të BE-së dhe një ndalim te transmetimit për mediat propagandistike RT dhe Sputnik në gjuhën arabe.

Klan News