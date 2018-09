BE mblidhet për Brexit dhe emigrantët

Sfidat kryesore me të cilat përballet sot Bashkimi Europian do të diskutohen në samitin 2-ditor të Salzburgut, ku do të mblidhen 27 liderët e Unionit dhe Kryeministrja britanike Theresa May.

Brexit duket se do të jetë pika më e nxehtë e Samitit informal. Londra dhe Brukseli janë ende larg së gjeturi një rrugë të përbashkët. Marrëdhëniet tregtare post-brexit dhe plani i Kryeministres May për një marrëveshje të butë, ka ngjallur mjaft kundërshti në Britaninë e Madhe. Po ashtu, kufiri me Irlandën dhe rregullat e lëvizjes në të vetmen lidhje tokësore që Britania e Madhe ka Me BE, është një temë e vështirë, ende e pazgjidhur mes palëve.

Presidenti i Këshillit Europian Donald Tusk, ngriti mundësinë e një samiti të jashtëzakonshëm në muajin Nëntor, por një skenar pa marrëveshje, më i keqi për të dyja palët, mbetet i pranishëm.

Sfida e dytë që pritet të diskutohet është emigracioni. Takimet informale mes ministrave të Mbrojtjes kanë dështuar deri tani. Italia ngre zërin se po lihet e vetme, por zgjidhja përfundimtare nuk duket në horizont.

