BE miraton paketën e gjashtë të sanksioneve

09:19 03/06/2022

Bashkimi Evropian miratoi raundin e gjashtë të sanksioneve kundër Rusisë, duke përfshirë masa kufizuese kundër naftës ruse dhe bankës kryesore Sberbank, pasi u vonua për shkak të kundërshtimeve nga Hungaria.

Udhëheqësit e BE-së ranë dakord në parim për raundin e gjashtë të sanksioneve kundër Rusisë në një samit të jashtëzakonshëm, duke mbuluar një “embargo të pjesshme” ndaj naftës ruse dhe përjashtimin e Sberbank, bankës më të madhe ruse, nga SWIFT, sistemi i pagesave që përdoret për shumica e transaksioneve financiare ndërkombëtare.

Sanksionet u miratuan unanimisht nga të 27 vendet anëtare për të hyrë në fuqi. Pasi Hungaria kundërshtoi pjesë të masave, paketa nuk u miratua të mërkurën, siç ishte planifikuar fillimisht.

Presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola tha në mediat sociale se përfaqësuesit e kompanive ruse do të ndalohen të hyjnë në ndërtesat e Parlamentit dhe ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

Shtëpia e Bardhë njoftoi gjithashtu sanksione të reja kundër Rusisë. Në një deklaratë, administrate amerikane bëri të ditur se sanksionet e reja ishin një veprim i mëtejshëm i Shteteve të Bashkuara që synon të nxisë Moskën t’i japë fund luftës.

Sanksionet e reja të Departamentit të Thesarit të SHBA-së do të synojnë zyrtarët kryesorë të qeverisë ruse dhe të biznesit. Departamenti i Shtetit ka rritur gjithashtu sanksionet kundër një numri biznesmenësh të pasur rusë me lidhje të ngushta me presidentin rus Vladimir Putin.

Për më tepër, Departamenti i Tregtisë ka vendosur kufizime të mëtejshme për teknologjitë dhe materialet e tjera që i duhen Rusisë. Qeveria e SHBA vendosi të shtojë 71 persona nga Rusia dhe Bjellorusia në listën e zeze, duke i ndaluar ato të përdorin produkte të prodhuara nga teknologjitë ose softuerët amerikanë.

Klan News