BE miraton paketën e re të sanksioneve ndaj Rusisë

Shpërndaje







15:44 15/03/2022

Bllokohen asetet e miliarderëve të lidhur me Moskën

Bashkimi Europian miratoi një paketë të re sanksionesh të ashpra financiare ndaj Moskës, si ndëshkim për sulmin në Ukrainë të nisur prej 24 Shkurtit.

Sanksionet godasin sërish hallkat më të rëndësishme të ekonomisë ruse, që kanë për qëllim bllokimin e burimeve që financojnë luftën. Paketa parashikon ndalimin e investimeve në sektorin rus të energjisë, kufizimin drastik të eksportit të mallrave luksozë dhe importin e çelikut. Rregullat e reja ngrijnë asetet e shumë miliarderëve rusë të lidhur me Kremlinin si Roman Abramoviç. Sanksionet parashikojnë bllokimin edhe të një prej jahteve të tij luksozë, Solarisin, ndër më të kushtueshmit në botë me vlerë 600 milionë dollarë. Mediat ndërkombëtare shkruajnë se ky jaht u largua nga Spanja dy ditë më parë, ndërsa të dhënat e siguruara nga Televizioni Klan tregojnë se Solaris ka kaluar në kanalin e Otrantos mes brigjeve të Vlorës dhe Pulias.

Sanksionet godasin edhe asetet e kompanive kryesore të naftës ruse, Rosneft, Transneft dhe Gazprom. Vendet anëtare megjithatë, mund të vazhdojnë të blejnë prej tyre naftë dhe gaz, derisa BE të vendosë ndalimin e plotë të importit. Ndërsa ndalimi i importit të çelikut pritet t’i shkaktojë Moskës 3.6 miliardë euro humbje financiare. Kompanitë europiane nuk do të lejohen as të eksportojnë mallra luksi me vlerë më shumë se 300 euro, përfshirë bizhuteri. Edhe eksportet e makinave që kushtojnë më shumë se 50,000 euro do të ndalohen. Kjo paketë pason tre raunde masash ndëshkuese, ku përfshihet ngrirja e aktiveve të bankës qendrore ruse përjashtimi nga sistemi bankar SWIFT i disa bankave ruse dhe bjelloruse dhe heqja e statusit të kombit më të favorizuar në tregti për Rusinë.

Tv Klan