BE miraton planin për reduktimin e gazit rus me 15%

16:00 26/07/2022

Vendet anëtare nuk janë të detyruara ta zbatojnë

Vendet e Bashkimit Europian miratuan këtë të martë një plan emergjence për reduktimin e përdorimit të gazit rus në rast se Moska ndal furnizimet.

Ministrat e Energjisë të vendeve të Unionit ranë dakord që vendet duhet të reduktojnë vullnetarisht përdorimin e gazit me 15 % nga muaji Gusht deri në muajin Mars. Rusia ka paralajmëruar se duke nisur nga dita e mërkurë do të vijojë shkurtimin furnizimeve me gaz për disa vende të Unionit që kanë mbështetur Kievin.

Edhe pse dakordësia mbi planin e reduktimit të përdorimit të Gazit u arrit ky plan nuk do të jetë detyrues për vendet e Unionit. Disa shtete janë skeptike në arritjen e këtij objektivi për shkak të varësisë së madhe nga përdorimi i gazit.

