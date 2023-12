BE në dilemë për negociatat me Ukrainën

16:57 13/12/2023

Të pranojnë apo jo Ukrainën. Kjo është dilema e madhe, për të cilën vendet e liderët e vendeve të Bashkimit Europian po përpiqen të qartësojnë përpara samitit të së enjtes dhe të premtes në Bruksel, ku një prej çështjeve kryesore është hapja e negociatave të anëtarësimit për Ukrainën.

Nga salla e seancave parlamentare në Strasburg, Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen bëri thirrje që të 27 vendet anëtare të gjejnë gjuhën e përbashkët për të mbështetur unanimisht hapjen e rrugës së anëtarësimit të Ukrainës.

Sipas kryekomisioneres, Kievit duhet t’i jepet një perspektivë e qartë në rrugëtimin europian për të mbajtur gjallë vullnetin e ukrainasve për t’u bërë pjesë e familjes euroatlantike.

Kryeministri hungarez Viktor Orban është kundërshtari numër 1 i anëtarësimit të Ukrainës dhe vazhdimin e financimit të luftës së saj kundër Rusisë. Orban iu kundërpërgjigj Von der Leyenit nga parlamenti i vendit të tij, duke thënë se anëtarësimi i Ukrainës në BE do të ketë pasoja shkatërrimtare për kontinentin, duke tërhequr gjithë unionin në luftë me një superfuqi atomike si Rusia.

Duket se në samitin e14 dhe 15 Dhjetorit nuk do të ketë një dritë jeshile për Kievin, pasi Hungaria ka kërcënuar edhe me vendosjen e vetos.

Në fund të diskutimeve për Ukrainën, eurodeputetët shpërthyen në të qeshura, pasi kur Ursula von der Leyen mbylli fjalën, në foninë e Parlamentit u dëgjuan të lehura qensh.

