Bashkimi Evropian ka paditur tre kompani të mëdha, IBM, grupin francez Atos dhe kompaninë italiane Leonardo, për vonesat e përsëritura në zhvillimin e sistemit të ri elektronik të kontrollit të kufijve. Lajmi është bërë i ditur nga gazeta Financial Times, e cila citon komunikime të brendshme.
Padia është ngritur nga EU-LISA, agjencia europiane përgjegjëse për menaxhimin e sistemeve të mëdha të informacionit në fushën e sigurisë dhe kontrollit kufitar.
Sistemi i ri, i njohur si EES (Entry/Exit System), regjistron në mënyrë elektronike hyrjet dhe daljet e shtetasve të vendeve jashtë Bashkimit Europian në kufijtë e zonës Schengen. Ai zbatohet në 29 vende dhe synon të zbulojë personat që qëndrojnë më gjatë se afati i lejuar i vizës, të parandalojë mashtrimin me identitetin dhe të ndihmojë në luftën kundër migracionit të paligjshëm.
Në një reagim për Financial Times, EU-LISA ka sqaruar se padia nuk ndikon në funksionimin aktual të sistemit. Sipas agjencisë, mosmarrëveshja me kompanitë lidhet me vonesat gjatë zhvillimit dhe dorëzimit të projektit, dhe jo me mënyrën se si funksionon sot sistemi EES.
Ndërkohë, Reuters raportoi se nuk kishte mundur ta verifikonte menjëherë lajmin. As IBM, Atos, Leonardo dhe as EU-LISA nuk kishin dhënë një reagim të menjëhershëm ndaj kërkesave për koment.
Kontrata për zhvillimin e sistemit iu dha në vitin 2019 një konsorciumi ku bënin pjesë IBM Belgium, Atos Belgium dhe Leonardo. Marrëveshja, me një kohëzgjatje prej gjashtë vitesh, parashikonte ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemit qendror të regjistrimit të hyrjeve dhe daljeve në kufijtë e BE-së.
Përplasjet mes kompanive dhe agjencisë europiane nisën prej kohësh. Në një letër të tetorit 2021, IBM Belgium dhe Atos Belgium kundërshtuan një gjobë të vendosur nga EU-LISA, duke vënë në diskutim si arsyen e vendosjes së saj, ashtu edhe mënyrën e përllogaritjes. Kompanitë argumentuan se vonesat nuk ishin përgjegjësi e tyre, por kishin ardhur si pasojë e faktorëve të jashtëm, përfshirë pandeminë COVID-19.
Në shkurt të vitit 2022, të tria kompanitë kundërshtuan gjithashtu afatet e reja të vendosura nga EU-LISA, duke thelluar mosmarrëveshjen për realizimin e projektit.
/tvklan.al