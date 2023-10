BE paralajmëron ndëshkim të Kosovës e Serbisë

19:50 27/10/2023

Mbyllet samiti: Pasoja nëse nuk zbatohen marrëveshjet

Në fund të samitit 2-ditor, liderët e BE-së me anë të një deklarate i kërkojnë Kosovës dhe Serbisë që të zbatojnë marrëveshjet e arritura pa vonesa dhe pa kushte.

“Dështimi për të ulur tensionet do të ketë pasoja. Këshilli Evropian shpreh keqardhje për mungesën e zbatimit nga të dyja palët e Marrëveshjes në rrugën drejt normalizimit dhe aneksit të zbatimit të saj, si dhe marrëveshjeve të tjera të arritura në dialogun e lehtësuar nga BE-ja.”

Në deklaratë, theksohet se kjo përfshin themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, mbajtjen e zgjedhjeve të reja të katër komunave.

Apeli u lëshua dhe nga Presidenti i Këshillit Evropian, Sharls Mishel.

“Të dy liderët në prezencën time dhe të liderëve te shteteve evropiane na e bënë të qartë gatishmërinë e tyre për t’i zbatuar këto marrëveshje, ndaj ditët apo javët që vijnë, do të jenë në mënyrë ekstreme të rëndësishme për të verifikuar nëse ata e kanë mbajtur fjalën. Më tej, BE do të paraqesë pasojat që bien mbi ta në rast se nuk i zbatojnë ato marrëveshje.”

Konkluzionet e deklaratës dënojnë dhe ngjarjen e 24 Shtatorit në Banjskë, duke i kërkuar nxjerrjen e autorëve para drejtësisë dhe bashkëpunimin e Beogradit në këtë drejtim.

Ursula von der Leyen: Një hetim është duke u kryer. E kemi thënë disa herë që kur të mbyllen hetimet ne do të vendosim për masat.

Shefja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, do të nisë të dielën një vizitë katërditore në Ballkan, ku në Prishtinë dhe në Beograd do të diskutohet mbi normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve.

