BE përsërit kushtet për Kosovën dhe Serbinë: Palët të heqin dorë nga…

16:50 05/06/2023

Zëdhënësi i BE-së Peter Stano ju bëri thirrje publike Kosovës dhe Serbisë që të ndërmarrin veprime emergjente për depërshkallezimin e situatës në veri. Kjo sipas tij është kërkesë edhe e SHBA-ve, përpjekje për të cilën po bëjnë Miroslav Lajçak dhe Gabriel Escobar fillimisht në Prishtinë dhe gjatë të Martës në Beograd.

“Ne jemi ende në pritje të konfirmimit nga palët nëse do t’i përgjigjen pozitivisht ftesës së përfaqësuesit të lartë Borrell që të ulen në një tryeze të përbashkët. Shpresojmë se do të plotësohen kushtet për realizimin së shpejti të këtij takimi. Çështja më emergjente për momentin është depërshkallëzimi i situatës ndaj për këtë po punon ndërmjetësi Lajçak i cili i shoqëruar nga i dërguari amerikan Gabriel Escobar ku do të zhvillojnë takime në mbrëmje në Prishtinë dhe gjatë të martës në Beograd.”

Zëdhënësi Stano ju kujtoi palëve se tashmë duhen zgjidhje të qëndrueshme në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja për arritjen e marrëveshjes finale mes Kosovës dhe Serbisë. Vetë përfaqësuesi i lartë i BE-së për politikën e jashtme Borrell ka parashtruar si kushte

përsëritjen e zgjedhjeve në veri të Kosovës, sigurimin e pjesëmarrjes së serbëve të në procesin e votimit, dhe së treti, Borrell kërkon fillimin e punës për themelimin e bashkësisë së komunave me shumicë serbe në Kosovë.

Ndërkohë, zyrtari i lartë i BE ka paralajmëruar për pasoja të rënda për dy vendet nëse nuk zgjidhin situatën e krijuar dhe i plotësojnë këto tre kushte.

