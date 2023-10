BE publikon nesër në Tiranë planin e integrimit të rajonit

20:41 15/10/2023

Von der Leyen: Kosova e Serbia të kthehen në dialog

Në vigjilje të Samitit të Procesit të Berlinit, kryeministri Edi Rama priti në takim presidenten e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen. Në konferencën e përbashkët për mediat, kryeministri Rama njoftoi për një plan të ri që BE do të paraqesë në tryezën e samitit për të përshpejtuar integrimin e rajonit.

Ndonëse detajet janë rezervuar për Samitin, Presidentja e Komisionit të Europës, Ursula von der Leyen zbuloi se plani i veprimit do të përqendrohet te rritja ekonomike e vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Hapësirë diskutimi do të ketë edhe për konfliktin e rindezur mes Kosovës dhe Serbisë, pavarësisht se kryeministri Rama u kujdes të mos japë asnjë pritshmëri për zgjidhje konkrete nga ky samit. Ursula von der Leyen përsëriti qëndrimin e BE duke nënvizuar nevojën për dialog dhe zbatimin e marrëveshjes së Ohrit.

Pavarësisht rëndësisë, as konflikti Izrael-Hamas nuk do të jetë pikë kyçe e diskutimeve në samit. Ursula von der Leyen njoftoi nga Shqipëria se të martën do të mblidhet Këshilli Europian për të dënuar sulmin terrorit të Hamasit.

Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen, nga liderët e Europës mbërriti e para në Shqipëri. Pjesa tjetër e pjesëmarrësve do të mbërrijnë të hënë në mëngjes, përveç presidentit francez Emmanuel Macron i cili ka shtyrë me disa orë vizitën në Shqipëri.

Sipas mediave franceze shkak janë bërë protestat në Francë, apo edhe situata në Lindjen e Mesme. Një ditë më pas, në datë 17, Macron do të zhvillojë vizitën e parë bilaterale në Shqipëri.

Klan News