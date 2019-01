BE refuzon May-n për rinegocim të Brexit

Pavarësisht tentativave të Kryeministres britanike Theresa May për të rinegociuar kushtet e Brexit me Bashkimin Europian, Brukseli nuk dëshiron të ulet në tryezën e bisedimeve me Londrën.

Sipas zëdhënëses së qeverisë britanike, të cituar nga The Guardian, Kryeministrja May kërkon të ndryshojë kushtet e marrëveshjes përpara votimit të paktit mes palëve në parlamentin britanik.

Shefja e Downing Street shtyu votimin në muajin Dhjetor, duke provokuar edhe mocionin e mosbesimit ndaj saj, të cilit i mbijetoi.

