BE sanksione financiare ndaj Kosovës

16:43 15/06/2023

Kontakte me KFOR-in për situatën me 3 policët kosovarë

Zëdhënësi i BE-së, Peter Stano, është pyetur për rrëmbimin nga Njësia Speciale e Serbisë të 3 policëve kosovarë në kufirin mes të dy vendeve. Ai tha se këtë çështje urgjente po e ndjekin nga afër dhe se janë në kontakt me të dyja palët dhe KFOR-in.

“Kjo është çështje urgjente që po e ndjekim nga afër në kontakt me të dyja palët, si dhe me KFOR-in. Per ne është e rëndësishme në këtë kontekst për te kuptuar se çfarë ka ndodhur realisht dhe si ka ndodhur ajo ngjarje. Ne nxisim Kosovën dhe Serbinë që të përmbahen nga ndonjë veprim apo reagim që do t’i rriste edhe me tej tensionet mes tyre.”

Për heqjen e masave shtrënguese edhe financiare Stano, apeloi për reflektim nga ana e kryeministrit Kurti që ende sipas tij, nuk ka ndërrmarrë ndonjë veprim konkret.

Sanksionet përfshijnë një pezullim domethënës të financimit nga ana BE-së të disa projekteve në kuadër të Fondit Investues për Ballkanin Perëndimor.

Kërkesat konkrete që duhet plotësuar Qeveria e Kosovës, përfshijnë ndalimin e menjëhershëm të operacioneve policore rreth objekteve komunale në veri, largimin e kryetarëve të komunave nga këto objekte në ndërtesa alternative si dhe shpalljen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme lokale për këto katër komuna.

