BE sanksionon vizat turistike për rusët

20:16 31/08/2022

Nuk kishte unanimitet mes ministrave të Jashtëm për bllokimin e plotë

Ministrat e Jashtëm evropiane nuk ranë dakord që të bllokojnë plotësisht lëvizjen e rusëve për qëllime turistike drejt kontinentit të vjetër. Ata pezulluan marrëveshjen e vitit 2007 me Rusinë që lehtësonte lëshimin e vizave Shengen.

Hungaria, së bashku me vende të tjera anëtare si Franca, Gjermania, Qipro dhe Belgjika kundërshtuan bllokimin e plotë të lëshimit të vizave Shengen për shtetasit rusë.

Vendet lindore ato baltike si Estonia, Letonia, Lituania dhe vendet mbështetën me forcë ndalimin e vizave për qëllime turistike për rusët në BE, por ministrat e jashtëm nga Gjermania dhe Franca paralajmëruan në mbledhje homologët se masa radikale nuk do të ishte produktive pasi kundërshtarët e Putinit duhen lejuar të udhëtojnë.

Në muajin Maj, Bashkimi Evropian, vendosi sanksione ndaj zyrtarëve dhe oligarkëve rusë të lidhur me Kremlinin. Me pezullimin e marrëveshjes së vitit 2007 për lehtësimin e vizave për Rusinë aplikimet nga qytetarët rusë në BE do të jenë më të kushtueshme dhe procesi do të marrë më shumë kohë.

Klan News