BE zbulon planin: Çfarë përmban paketa e 6 e sanksioneve kundër Rusisë

10:04 04/05/2022

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka dhënë detaje për paketën e 6-të të sanksioneve kundër Rusisë, që vendet anëtare të BE pritet të bien dakord në ditët në vijim. Ajo renditi katër lloje të veçanta sanksionesh:

Oficerët e lartë ushtarakë rusë që kanë kryer krime lufte në Bucha dhe Mariupol do të jenë në shënjestër të sanksioneve: “Ne e dimë kush jeni, nuk do t’i shpëtoni përgjegjësisë.”

Sberbank, banka më e madhe e Rusisë, do të shkëputet nga sistemi i transfertave bankare SWIFT.

Tre transmetues të mëdhenj rusë në pronësi shtetërore do të shkëputen nga BE-ja në kabllo, satelit ose në internet. Von der Leyen i quajti ata “amplifikatorë të gënjeshtrave të Putinit”.

Von der Leyen tha se BE po njoftonte gjithashtu fundin e varësisë nga nafta ruse: “Nuk do të jetë e lehtë, por ne thjesht duhet ta bëjmë këtë.” E gjithë nafta ruse do të hiqet gradualisht, tha ajo, por në mënyrë të rregullt. Nafta e papërpunuar do të hiqet gradualisht në 6 muaj dhe produktet e rafinuara deri në fund të vitit 2022, tha ajo./tvklan.al