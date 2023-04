Bebe Rexha e entuziazmuar për albumin e ri, “Bebe”

21:50 11/04/2023

Publikon një video atraktive duke treguar linjat e trupit

Artistja shqiptare me fame ndërkombëtare, Bebe Rexha, do të publikojë në fund të këtij muaji albumin e tretë në karrierën e saj.Bëhet fjalë për albumin me titull “Bebe”, të cilën ajo ka planifikuar që ta nxjerrë në shitje që nga data 28 Prill. Rexha ka publikuar tashmë disa nga këngët e albumit si: “Heart Wants What It Wants”, “I’m Good (Blue)” dhe “Call On Me”.

Me këtë të fundit, ajo është bërë trend edhe në rrjetin social TikTok, ku shumë prej përdoruesve po publikojnë video të ndryshme interesante nën ritmet e kësaj kënge.

Edhe vetë këngëtarja shqiptare vendosi që së fundmi të publikojë një video të tillë, ku shfaqej mjaft provokuese e veshur me një fustan me ngjyra pranverore. E teksa i bën një video-xhirim linjave të saj të kolme të trupit, 33-vjeçarja shkruan në mbishkrimin e videos: Po e dua këtë album. Ka vetëm hite. Më 28 Prill, ‘Deluxe’ do të jetë edhe më zjarr.

“Bebe” do të jetë albumi i tretë në karrierën e Bebe Rexhës, pas dy albumeve shumë të suksesshme të publikuara më parë, “Expectations” në vitin 2018 dhe “Better Mistakes” në vitin 2021.

Klan News