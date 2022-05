Bebe Rexha ndan me ndjekësit disa momente intime me të dashurin

22:00 23/05/2022

Marrëdhënia mes këngëtares dhe kineastit Keyan Safyari duket se po shkon më së miri

Këngëtarja me origjinë shqiptare Bebe Rexha ka ndarë me fansat e saj disa momente intime me të dashurin Keyan Safyari. Megjithëse ajo është treguar mjat e rezervuar sa i përket jetës private, duket se së fundmi 32-vjeçarja e ka thyer këtë traditë.

Ajo ka ndarë disa momente të ëmbla ku duket se po merr gjithë dashurinë që i duhet nga i dashuri i saj. Pas gati dy vitesh lidhje me njëri-tjetrin duket se marrëdhënia e çifitit ka arritur kulmin.

Por përveç jetës private një vëmendje të madhe i kushtohet jetës së saj profesionale. Fansat kanë një kohë të gjatë që nuk po shijojnë një projekt të ri muzikor nga artistja e njohur.

Kujtojmë se vitin e kaluar ajo nxori albumin muzikor të titulluar “Beautiful Mistakes” i cili u pëlqye masivisht nga fansat.

Klan News