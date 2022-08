Bebe Rexha si prezantuese

21:20 28/08/2022

Përveç këngëtares së njohur Dua Lipa, e cila është e nominuar në 5 kategori në “MTV Video Music Awards 2022”, edhe një tjetër artiste shqiptare do marrë pjesë në këtë ceremoni.

Në listën e prezantuesve të shpallur nga MTV Video Music Awards 2022 , shihet edhe emri i këngëtares me origjinë shqiptare, Beba Rexha.

Sakaq, lajmin e ka konfirmuar edhe vetë 32-vjeçarja përmes një postimi në Instagram, duke njoftuar fansat e saj se do të jetë një nga prezantueset në ngjarjen e madhe.

Ylli shqiptar do të prezantojë shfaqen e madhe të “MTV Video Music Awards 2022”, krahas artistëve të njohur botërorë si Eshli Grehëm, Beki Xhi, Offset, si dhe shumë artistë të tjerë.

Ngjarja e madhe do të mbahen më 28 gusht, në “Pradantshëll Sentër” në New Jersey. Kujtojmë se në MTV Video Music Awards 2019 , Bebe Rexha fitoi çmimin “Best Dance” për këngën e saj hit “Call You Mine” .

Klan News