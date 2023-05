Beci për kryebashkiakun e Shkodrës: Spahia nuk ka mekanizëm që të prodhojë punë e strategji për qytetin

21:24 01/05/2023

Kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Shkodrës, Benet Beci është shprehur se kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” dhe njëherësh kryebashkiaku i Shkodrës, Bardh Spahia nuk ka bërë asgjë për këtë bashki, teksa ka shtuar se sipas tij kundërshtarit të tij i mungon eksperienca e duhur dhe nuk ka mekanizma dhe strategji për të bërë diçka për kryeqendrën e veriut.

Mirela Milori: Ai është djalë dhe familje e mirë. Problemi që ka është se nuk e ka mekanizmin e punës ose gjatë kësaj kohe nuk ka bërë asgjë. Nuk ka një mekanizëm që të prodhojë punë e strategji për qytetin. I mungon eksperienca që të bëjë diçka.

Mirela Milori: Mendoni se kryetar bashkie duhety të jetë dikush që menaxhon mirë e që është administrator i mirë?

Benet Beci: Kjo është e domosdoshme për arsye se kjo nuk është një lojë politike. Kjo varet dhe nga strategjia që ka. Në rastin e Shkodrës do të duhet të kemi prova për të punuar dhe provat vijnë ose me CV-në, ose me ato që ke realizuar dhe ato që ke në plan të bësh. Shumë e rëndësishme është Shkodra dhe kush i prodhon Shkodrës diçka që bëhet. Unë do të kisha hapur rrugën kujtdo për një gjë që po, ta bëjë dikush më mirë. Nëse do të kishim pasur një propozim që e bën Shkodrën, jam dakord, por ne nuk kemi një propozim që e bën Shkodrën./tvklan.al