Bedri Omuri kujton në Klan News emocionet kundër Polonisë

16:14 10/09/2023

Ish-lojtari: Polakët skuadër e fortë, kombëtarja ka shance për t’u kualifikuar në Euro 2024

Ish-futbollisti i kombëtares, Bedri Omuri, i cili ka shënuar në ndeshjen e Shqipërisë kundër Polonisë në barazimin 2-2 në vitin 1984 në ndeshjen e vlefshme për kualifikueset e Botërorit 1986, ka zhvilluar një intervistë në lidhje direkte për Klan News. Omuri tha se kombëtarja shqiptare ka përmirësim në krahasim me vitet e tjera, teksa shton se për këtë ka ndikuar edhe trajneri dhe shpreson për një rezultat pozitiv.

“Sigurisht që atëherë ishte kohë tjetër, rivalitet tjetër. Atëherë kishte grupe shumë të forta. Kombëtarja e sotme bën një futboll të bukur, ka përmirësim nga vitet e tjera, sigurisht ka ndikuar dhe trajneri dhe shpresojmë një rezultat pozitiv sot.”

Për Omurin, Polonia ka ende një skuadër të fortë, por me pak kujdes nga ana e kuqezinjve do të mund të kalojë për herë të dytë në Europian.

“Sigurisht që atëherë ka pasur lojtar më me emër, ka pas shumë Polonia në atë kohë. Tani ka dy, tre lojtar po luajnë nëpër Europë. Polonia ngelet ekip i fortë pavarësisht gjendjes jo të mirë që ka kalu tani, por prap Polonia është Poloni dhe ne me pak kujdes them se mund ta kalojmë.”

Sfida Shqipëri-Poloni do të transmetohet mbrëmjen e sotme falas në televizionin kombëtar Klan në një transmetim maratonë.

