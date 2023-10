Begaj e Milanoviç dënojnë sulmin në Banjskë

14:34 18/10/2023

Tiranë, presidenti shqiptar pret homologun kroat

Presidenti i Republikës ka diskutuar me homologun kroat Zoran Milanoviç për mënyrën e trajtimit të minoriteteve në rajon si dhe për aktet terroriste në veri të Kosovës.

Begaj ndau shqetësimin për ngjarjet e 24 Shtatorit në veriun e Kosovës dhe armatimin ushtarak të përdorur nga grupi terrorist.

“Nënvizova se pas aktit të Hamasit ndaj Izraelit bëhet e domosdoshme që BE dhe NATO të dekurajojnë qasjen provokative të Serbisë ndaj Kosovës. E vlerësova mbështetjen që Kroacia i jep Kosovës si dhe thirrjen e presidentit për njohjen. Që prej sulmit të 24 Shtatorit në Banjskë gjërat nuk janë më si më parë, dhe negociatorët duhet të kenë një qasje te re.”

Begaj ka nënvizuar nevojën që BE të rrisë presionin për përfundimin e hetimeve lidhur me ngjarjen.

Milanoviç tha se Presidenti Vuçiç ende nuk ka dhënë përgjigje konkrete për ngjarjen në Banjskë.

“Serbia ka përkrahur kryengritjen e armatosur në Kosovë. Serbia dhe Vuçiç na ka borxh një përgjigjë konkrete për rolin e tyre. Në dallim nga viti 1914 kur një i ri ka vrarë trashëgimtarin e fronit hungarez dhe gruan e tij nuk ka mundur të krijojë lidhje mes tij dhe bashkëpunëtorëve në Serbi dhe ka shkaktuar një luftë botërore. Autori kishtë një armë të kontrabanduar nga Serbia. Sot kemi fakte dhe dëshmi, njerëz që i kanë përjetuar ato ngjarje. Sot Vuçiç duhet të jetë nën presion për të na dhënë përgjigje dhe megjithatë them se sanksionet nuk do të sjellin ndryshimin e qëndrimit politik ato sanksionet vetëm do ti ndihmonin pushtetarët serb që të mobilizojnë votuesit e tyre.”

Të dy presidentet ndamë mendimin se dialogu mbetet e vetmja rrugë deri në njohjen reciproke mes Kosovës e Serbisë.

Klan News