Begaj: I pikëlluar thellësisht nga tërmeti shkatërrues në Turqi e Siri, unë dhe shqiptarët qëndrojmë pranë të prekurve

09:08 06/02/2023

Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj ka shprehur ngushëllimet për tërmetin tragjik në Turqi dhe Siri.

Përmes një postimi në Twitter, kreu i Shtetit shkruan se ai dhe shqiptarët janë pranë familjeve që kanë humbur të dashurit e tyre nga kjo tragjedi e tmerrshme.

“I pikëlluar thellësisht nga tërmeti shkatërrues që goditi #Turkiye dhe #Sirinë këtë mëngjes. Unë dhe shqiptarët qëndrojmë pranë njerëzve të prekur dhe familjeve të tyre, që humbën të dashurit e tyre në këtë tragjedi të tmerrshme, duke shprehur ngushëllimet, mendimet dhe lutjet tona të sinqerta”, shkruan Begaj./tvklan.al

Deeply saddened by the devastating earthquake that hit #Türkiye and #Syria this morning. I and Albanians stand with the affected people and their families, who lost their loved ones in this terrible tragedy, offering our sincere condolences, thoughts and prayers.