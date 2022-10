Begaj nis konsultimet, Meta: Çdo datë është e pranueshme, të bëhet e ditur sa më parë

12:34 04/10/2022

Presidenti Bajram Begaj ka nisur këtë të martë konsultimet për datën e zgjedhjeve të ardhshme vendore. Kreu i shtetit ka pritur në Presidencë kryetarin e Partisë së Lirisë, Ilir Meta. Ky i fundit pati një prononcim për mediat pas takimit.

“Ishte një kënaqësi që të takohesha me Presidentin e Republikës me kërkesën e tij sot për të diskutuar në lidhje me zgjedhjet e ardhshme vendore. Qëndrimi im ka qenë shumë i qartë që sa më parë të shpallet kjo datë në respekt të afateve ligjore dhe besoj se kështu do të ndodhë sepse një orë e më parë qytetarët e Shqipërisë duhet të shpëtojnë nga kjo zgjedhë moniste në pushtetin vendor. Data konkrete mendoj që i takon vetë Presidentit të Republikës dhe nuk besoj një javë më parë apo një javë më shumë është e rëndësishme. Është ai që duhet të gjykojë pasi ka dëgjuar të gjithë aktorët. E rëndësishme është që data të dihet sa më parë dhe njëkohësisht të ndërmarrë veprimet e saj për të përgatitur zgjedhjet. Partitë politike gjithashtu të marrin masa për tu përgatitur për zgjedhjet”, u shpreh Meta.

Më tej ai shtoi se për të, “çdo datë është e pranueshme. E papranueshme është që kemi prej 4 vitesh një pushtet vendor të paligjshëm që është kthyer në simbolin e paligjshmërisë në vend”.

Sa i përket Partisë së Lirisë, Meta tha se do të marrë pjesë në zgjedhjet vendore.

“Në çdo rast një parti do të marrë pjesë sikur të gjitha të bojkotojnë që është Partia e Lirisë”.

Po ashtu, gjatë ditës së sotme në orën 13:00 kreu i shtetit Begaj do të takohet me kryetarin e grupit parlamentar “Aleanca për Ndryshim”, Fatmir Mediu. Nesër ai do të takohet me Enkelejd Alibeajn, ndërsa të enjten me Taulant Ballën.

Ndërkohë kujtojmë që ditën e sotme, ish-Presidenti Meta zhvilloi një takim me kreun e PD-së, Sali Berisha në ambientet e selisë blu./tvklan.al