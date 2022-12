Begaj nis nesër një vizitë zyrtare në Delvinë, Finiq dhe Sarandë

17:37 20/12/2022

Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, do të zhvillojë një vizitë në jug të vendit – Delvinë, Finiq dhe Sarandë – në datat 21-22 dhjetor.

Kreu i Shtetit do të takohet me përfaqësuesit e pushtetit vendor, komunitetin e biznesit dhe turizmit. Presidenti Begaj do të takohet në Delvinë me Kryetaren e Bashkisë, Znj. Majlinda Qilimi për t’u njohur nga afër me sfidat me të cilat përballet komuniteti në këtë zonë si dhe do të takohet me përfaqësues të sipërmarrjeve të vogla e do të vizitojë Muzeun e Historisë.

Presidenti Begaj do të vizitojë edhe Finiqin, ku do të takohet me Kryetarin e Bashkisë, Z. Kristo Kiço, me përfaqësues e intelektualë të minoritetit grek, si dhe do të vizitojë edhe Parkun Arkeologjik të Finiqit.

Në Sarandë, Presidenti Begaj do të takohet me kryetarin e bashkisë, Z. Adrian Gurma si dhe do të vizitojë repartin pediatrik të spitalit “Petro Nako” ku do të takohet e do të bisedojë me stafin e mjekëve.

Presidenti dhe Zonja e Parë do të vizitojnë edhe shkollën e mesme “Hasan Tahsini”.

Një vizitë do të zhvillohet edhe në Parkun Kombëtar të Butrintit, për të parë bukuritë natyrore të këtij parku – pasuri e mbrojtur e UNESCO-s – që tërheq turistë nga e gjithë bota./tvklan.al