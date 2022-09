Begaj: Sfida e hapur e Rusisë ndaj ligjeve ndërkombëtare, lajm i keq për paqen dhe rendin botëror    

17:44 30/09/2022

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, ka reaguar pas aneksimit të territoreve ukrainase nga Rusia. Begaj thotë se sfida e hapur e Rusisë ndaj ligjeve dhe komunitetit ndërkombëtar është lajm i keq për paqen dhe rendin botëror.

“Dënoj me forcë shkeljen e përsëritur të integritetit territorial të Ukrainës nga ana e Rusisë. Sfida e hapur dhe flagrante e Rusisë ndaj ligjeve dhe komunitetit ndërkombëtar është lajm i keq për paqen dhe rendin botëror”, shprehet Begaj.

Gjatë ditës së sotme Presidenti rus Vladimir Putin shpalli aneksimin e 4 rajoneve ukrainase, duke bërë pjesë të Rusisë 15% të territorit të këtij vendi.

“Dua të më dëgjojnë në Kiev dhe në perëndim. Njerëzit që jetojnë në Luhansk, Donjeck, Herson e Zaporizhia bëhen qytetarët tanë përgjithmonë. Populli bëri zgjedhjen e tij”, tha Putin.

Të parët që reaguan pasi Putin nënshkroi aneksimin ishin liderët e 27 vendeve anëtare të Bashkimit Europian. Përmes një deklarate të përbashkët, ata dënuan aktin, ndërsa e konsideruan aneksimin, shkelje të rëndë të parimeve të Kartës së kombeve të bashkuara përmes të cilës Rusia po rrezikon sigurinë e gjithë globit./tvklan.al

Strongly condemning Russia’s repeated violation of Ukraine’s territorial integrity. The open & flagrant defiance of international laws & community by Russia is bad news for world peace and order. https://t.co/2YHaLrmMC5