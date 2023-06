Begaj: Situata në Kosovë të zgjidhet me ndërkombëtarët

19:47 07/06/2023

“Dhuna nuk është zgjidhja, të zbatohet Ohri”

Presidenti i Republikës, Bajram Begaj i bën thirrje udhëheqësve të Kosovës që ta zgjidhin situatën e krijuar në veri me maturi dhe mbi në koordinim me partnerët strategjikë. Këtë apel kreu i shtetit e bëri gjatë konferencës për shtyp që pati me homologun estonez Alar Karis, duke vënë theksin se dhuna nuk është zgjidhja.

“Duhet të dëgjojnë dhe të koordinohen me partnerët tanë strategjik. I vetmi opsion për zgjidhje është dialogu”, tha Begaj.

Duke theksuar se sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës është i paprekshëm, Begaj kërkon që udhëheqësit politik të fokusohen te prioritetet dhe jo te çështjet sekondare.

“Në telefonatat e mia me autoritetet e larta të Kosovës kam shprehur mbështetjen e Shqipërisë për Kosovën dhe kam vendosur theksin në domosdoshmërinë e zbatimit së marrëveshjes së dakordësuar publikisht në Bruksel dhe të anekseve të dakordësuara në Ohër”, tha ai.

Gjithashtu Begaj ka vlerësuar çdo nismë bashkëpunimi mes vendeve të rajonit, siç janë Procesi i Berlinit dhe Ballkani i Hapur.

Tv Klan