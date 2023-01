Begaj: Sulmet kibernetike, tentativë për destabilizim

Shpërndaje







23:51 18/01/2023

“Emigracioni, krimi nuk ka lindur në Shqipëri”

Në takimin e përvitshëm me trupin diplomatik në Shqipëri, presidenti i Republikës Bajram Begaj u ndal tek sulmet kibernetike të Iranit, synimi të cilave sipas tij ishte të destabilizonin vendin.

“Sulmi kibernetik ndaj shtetit shqiptar, sulm i strukturuar në skuta totalitare dhe i lëshuar dëshpërimisht ndaj një vendi të lirë e demokratik. Ndoshta agresorët e fshehur pas pushteteve anti-demokratike mendojnë se vendi ynë i vogël gjeografikisht mundet shpejt e thjeshtë. Por mesa duket, nuk njohin as historinë, dhe as Shqipërinë. Dua të falënderoj aleatët e partnerët tanë në NATO, e veçanërisht Shtetet e Bashkuara për mbështetjen e bashkëpunimin që Shqipëria t’i bëjë ballë sulmeve të natyrave të ndryshme e tentativave për të destabilizuar apo dëmtuar vendin tonë.

Kreu i shtetit u ndal edhe tek debate për emigracionin duke u kërkuar diplomatëve të mos i përgjithësojnë të gjithë si kriminele.

“Është e vërtetë, që përtej emigracionit profesional, ekonomik e arsimor, ka qarkullim të krimit të organizuar apo edhe atij ordiner. Të dy këto të fundit as nuk kanë lindur, e as janë rritur në Shqipëri, por janë fenomene ndërkombëtare me burime, fuqi e mbështetje shumë përtej Shqipërisë dhe përmasave të saj. Si përfaqësues të vendeve tuaja në Shqipëri, besoj se ju jeni dëshmitarë të veçantë të cilësive të popullit tonë, e shpresoj bashkudhëtarët tanë në ndërtimin e një bote pa paragjykime”.

Begaj tha se Shqipëria është në mbështetje të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë.

“Nuk kam ndërmend të kaloj heshturazi mbi rrezikun që i kanosej Ballkanit deri para pak ditësh, prej provokimeve me barrikada në veri të Kosovës. Nuk mund të them nëse provokimi me barrikada të vendosura nga elementë me të shkuar kriminale dhe tentativa për ndërhyrje aktive në territorin e Kosovës nga ana e Serbisë, ka të bëjë me një logjikë agresioni të ngjashëm me skenarin në Ukrainë. Por një gjë është e qartë, çdo acarim në Ballkan i shërben shpërndarjes së vëmendjes dhe të forcës euroatlantike. Pra, i shërben agresorit”.

Presidenti shprehu vendosmërinë e Shqipërisë për të mbetur në krah të ukrainasve, kundër agresionit rus dhe aktivisht pjesë e bashkëpunëtore e aleancës euroatlantike.

Tv Klan