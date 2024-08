Me të njëjtën maturi si ajo që Shqipëria tregoi gjatë bashkëpenëmbajtëse të çështjes së Ukrainës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Kreu i Shtetit Bajram Begaj kërkoi nga ambasadorët dhe konsujt e përgjithshëm të Shqipërisë që të ndërtojnë sukseset ndërkombëtare.

Gjatë një pritje që zhvilli me ta në ambientet e Presidencës, Presidenti Begaj kërkoi që diplomacia të thotë fjalën e saj jo vetëm në çështjet e sigurisë dhe integrimit të vendit drejt BE, por veçanërisht në cështjen e Kosovës dhe shtetasve shqiptarë kudo ata ndodhen.

“Diplomacia të thotë fjalën e saj, rolin aktiv që duhet të luajë diplomacia jonë me Kosoven, Kosova duhet të mbështetet kudo e kurdo, është detyra jonë të punojmë për anëtarësimin e Kosovës. Qëndroni afër shqiptarëve kudo që ata ndodhen, shërbimet tuaja duhet të mbeten të aksesueshme për ju. Pres nga ju rol aktiv dhe komunikim të drejtpërdrejtë për vendet që ju mbuloni, për të përballuar sfidat që ju keni përpara”.

Më herët edhe ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Igli hasani paralajmëroi ngritjen e një departamenti të posaçëm që merret vetëm me çështje që lidhen me shqiptarët e rajonit.

“Ky departament do të merret me të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me shqiptarët e luginës, me vëllezërit dhe motrat në Kosovë, me situatën në Mal të Zi. Ne do të vazhdojmë të jemi këmbëngulës, do të vazhdojmë të jemi të angazhuar në mënyrë që edhe realitete të tjera të cilat kanë nevojë për vëmëndjen e shtetit shqiptar, të jenë të mirë përfaqësuara brenda këtij viti”.

Hasani i ka ndarë qëndrimet e tij me të pranishmit në një nga panelet e zhvilluara në ditën e dytë të Konferencës së Ambasadorëve ku është folur për hapësirat shqiptare në gjeopolitikën e rajonit.

Të pranishëm ishin dhe përfaqësues shqiptarë të qeverisë në Malin e Zi e Maqedoninë e Veriut, e kryetari i Komunës i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës.

Ndërsa nga Kosova i ftuar ishte Doktori i Shkencave të Historisë në Universitetin e Prishtinës, Ibrahim Gashi.

Tv Klan