Begaj vijon konsultimet për zgjedhjet vendore, takohet me Ballën

09:23 06/10/2022

Presidenti Bajram Begaj vijon konsultimet me partitë për datën e zgjedhjeve vendore. Këtë të enjte, ashtu siç ishte parashikuar në fakt, në ambientet e Presidencës ka shkuar kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla.

“Në mbledhjen e fundit të kryesisë së PS është diskutuar data 14 Mars dhe duket se edhe ky është propozimi zyrtar i mazhorancës. Mbetet për t’u parë nëse do të merret në konsideratë edhe nga kreu i shtetit duke qenë se ky i fundit ka zhvilluar disa takime me krerët e grupeve parlamentare”, raportoi gazetarja Klesiana Omeri.

Kujtojmë që më herët kreu i shtetit ka zhvilluar takime me grupet e tjera parlamentare. Në zyrën e tij ka shkuar Ilir Meta, Enkelejd Alibeaj, Fatmir Mediu, Vangjel Dule, Agron Duka dhe Dashamir Shehi.

Ndërkohë para se të niste takimet me grupet parlamentare, kreu i shtetit zhvilloi një takim me Kryeministrin Edi Rama. Kujtojmë që në vitin 2023 do të zhvillohen zgjedhjet vendore për kryetarë bashkie./tvklan.al