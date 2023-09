Begaj: Zemërthyer nga tërmeti i tmerrshëm që goditi Marokun

09:53 09/09/2023

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, ka reaguar pas lajmit të tërmetit tragjik në Marok. Kreu i shtetit shqiptar thotë se ndihet zemërthyer nga pasojat që ka shkaktuar tërmeti dhe shpreh ngushëllime për familjet e prekura nga kjo tragjedi.

“Zemërthyer nga tërmeti i tmerrshëm që goditi Marokun. Ne qëndrojmë me popullin e Marokut dhe u dërgojmë ngushëllimet tona të sinqerta familjeve të prekura nga kjo tragjedi”, shkruan Begaj.

Kujtojmë se nga tërmeti me magnitudë 6.8 kanë humbur jetën deri më tani mbi 600 persona. Mbi 300 të tjerë kanë mbetur të lënduar.

Autoritetet thonë se numri i viktimave dhe të plagosurve mund të rritet për shkak se ka ende persona nën rrënoja. Për këtë arsye vijon puna nga ekipet e kërkim-shpëtimit për nxjerrjen e tyre./tvklan.al

