Begaj zgjidhet nesër President me votim të fshehtë

23:19 03/06/2022

Për zgjedhjen e tij nevojiten 71 vota

Me përcaktimin e kandidatit për President, socialistët do të mbledhin nesër paradite firmat për ta mbështetur edhe zyrtarisht emrin e Bajram Begajt për postin e kreut të shtetit.

Më pas, brenda orës 12 të së shtunës ata duhet ta depozitojnë emrin e Begajt zyrtarisht si kandidatin e tyre për postin e Presidentit në Sekretarinë e Kuvendit.

Në orën 18:00 pritet të mblidhet seanca plenare ku deputetët do të votojnë me kuti për emrin e ri të Presidentit të Republikës.

Për këtë do të ngrihet një sekretariat votimi, i cili do të administrojë procesin në sallë dhe do të shpallë edhe rezultatin.

Pas votimit të Kuvendi, Bajram Begaj konsiderohet një President i zgjedhur, ndërsa postin zyrtarisht do e marrë më 24 Korrik, kur edhe mbaron mandati i Ilir Metës.

Tv Klan