Bejko: 5 komplekse sportive për Tiranën

19:22 06/05/2023

“Abone bashkiake “Sport Card” në ndihmë për 16-vjeçarët”

Në prezantimin e programit për sportin dhe shëndetin, kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës, Roland Bejko tha se ka të parashikuar ndërtimin e pesë komplekseve sportive për kryeqytetin.

“Ne do të shpërndajmë për çdo qytetar të qytetit mbi 16 vjeç, sport card, një abone bashkiake për sportin dhe subvencionim, dhe abonim për aktivitetet sportive. Kjo kartë do i lejojë qytetarëve futjen në mjedise sportive pubike dhe të kenë ulje çmimi në mjedise sportive private. Bashkë me 5 tregjet e reja në 5 hyrjet e qytetit, do ndërtojmë edhe 5 komplekse sportive në 5 pikat hyrëse të kryeqytetit për të ushtruar sportet më të praktikuara në vend.”

Kandidati demokrat premtoi krijimin e qendrat e rekrativitet falas, si dhe mbështetjen për të gjithë ato të rejave dhe të rinjve që nuk kanë mundësi ekonomike, të cilëve bashkia do t’iu mundësojë falas stërvitjen në një sport të caktuar.

“Bashkia do marrë përsipër të subvencionojë stërvitjen e të gjithë atyre të rinjve, jo vetëm në sportin e futbollit, por edhe në sporte të tjera, që vijnë nga familje që nuk i kanë kushtet ekonomike për të marrë këtë barrë të pagesës për fëmijët e tyre. Janë shumë talente që vijnë nga familje modeste.”

Si masa për uljen e ndotjes në kryeqytet, Bejko theksoi se programi i tij parashikon shtim të hapësirave të gjelbra në kryeqytet, si dhe do të lehtësi fiskale per për taksitë elektrike dhe hibride.

“Do përmirësojmë transportin publik, duke krijuar një flotë të re autobusësh ekologjikë, si edhe lehtësi për taksitë elektrike dhe hibride. Ne do ta përmirësojmë trafikun urban nëpërmjet një plani të përgjithshëm urban të shoqëruar me kryqëzime për të lehtësuar trafikun”.

Ndërsa theksoi se infrastruktura dhe kujdesi shëndetësor për qytetarët e Tiranës do jenë jo më larg se 15 minuta nga banesat e qytetarëve.

