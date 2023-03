Bejko: Do të doja shumë që ta binjakëzoja Lazaratin me Tiranën

15:11 28/03/2023

Kandidati i PD-së të drejtuar nga Enkelejd Alibeaj, për Bashkinë e Tiranës Roland Bejko në një konferencë për mediat është shprehur se do të donte që ta binjakëzonte Lazaratin me Tiranën.

Bejko e argumentoi këtë duke thënë se Lazarati është pjesë e Gjirokastrës dhe si e tillë do ta kishte një kënaqësi të madhe sikur të bënte një binjakëzim midis asaj çfarë përfaqëson Gjirokastra dhe Tiranës.

Gjatë fjalës së tij, Bejko tha se do të donte të gjente në Tiranë elementë të tillë që UNESCO të ishte e interesuar që t‘i përfshinte në listën e vet të trashëgimisë botërore, por që thotë se nuk ka pasi sipas tij, klasa politike i rrafshoi të gjitha vlerat historike të kryeqytetit shqiptar.

Pyetje: Politikisht emrin tuaj e lidhin shumë me Gjirokastrën dhe sidomos me Lazaratin, ku emri juaj është pritur me shumë entuziazëm. Por një lazaratas në krye të Tiranës, keni ndonjë projekt binjakëzimi apo çfarë mund t’i ofroni kryeqytetit?

Roland Bejko: Në fakt, binajkëzimin me Lazaratin, e bëri Edi Rama pasi luftoi Lazaratin, pra të gjithë Shqipërisë jo vetëm Lazaratin. Atë pyetje nuk ja bëri njeri Edi Ramës e t’i thoshte “ore si e binjakëzove të gjithë Shqipërinë me Lazaratin, ndërkohë që the do ta luftoj? E luftove aty? Nuk ndërtove asnjë politikë sociale për atë komunitetet, e detyrove që të braktisitn vendin dhe të shkojnë në emigracion si shumë shqiptarë.”

E dyta, do të doja shumë që ta binjakëzoja Lazaratin me Tiranën sepse jemi në një shoqëri të hapur dhe kemi nevojë për binjakëzime. Lazarati është një njësi administrative, një pjesë e Bashkisë së Gjirokastrës, por nëse unë do të zgjidhem kryetar i Bashkisë së Tiranës, do ta kisha kisha një kënaqësi të madhe sikur të bëja një binjakëzim midis Bashkisë së Gjirokastrës dhe asaj çfarë përfaqëson Gjirokastra si vitrinë e kulturës, e trashëgimisë botërore, e UNESCO-s. Do të doja të gjeja në Tiranë elementë të tillë që UNESCO të ishte e interesuar që ‘i përfshinte në listën e vet të trashëgimisë botërore, por për fat të keq kjo klasë e korruptuar 30-vjeçare i rrafshoi vlerat më të mira historike, dëshminë e Tiranës së kaluar për të bërë atë që bëri komunizmi. Ne prandaj jemi këtu që të vëmë gishtin tek plaga, të ju tregojmë qytetarëve se çfarë ka ndodhur dhe si ne duam që të jua prezantojmë atyre në të ardhmen./tvklan.al