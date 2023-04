Bejko: Në garë për të shpëtuar nderin e PD-së, Berisha deklaro dorëheqjen dhe largohu

19:21 18/04/2023

“Përballë nesh kemi trinomin e tranzicionit shqiptar që po votove njërin, i merr të tre”

Kandidati i Partisë Demokratike të Enkelejd Alibeajt për Tiranën, Roland Bejko në hapjen e fushatës në kryeqytet ka hedhur akuza ndaj Berishës, Metës dhe Ramës pasi sipas tij bashkëpunojnë së bashku për interesa personale.

Gjatë fjalës së tij, Bejko kishte edhe disa mesazhe për kryedemokratin Berisha, të cilit i kërkoi të japë dorëheqjen pasi sipas tij, kjo është në të mirë të Partisë Demokratike.

Roland Bejko: Këtu ndahemi nga e shkuara dhe shohim drejt të ardhmes. Tirana është qyteti që na ka pritur krahëhapur të gjithëve. Dua të ju them se ndihem i nderuar dhe i respektuar si kandidat i Tiranës për PD-në. Ky është vendimi më i duhur dhe më i drejtë që kam marrë në karrierën politike sepse ka të bëjë me karakterin tim. Unë nuk i iki demokratëve dhe betejave. Unë jam njëri prej jush, demokratëve të thjeshtë që kanë luftuar për PD-në dhe nuk kanë përfituar kurrë prej saj. Unë e shikoj politikën si mision dhe jo si përfitim, kështu do të jem gjithmonë, njësoj si të gjithë ju që jeni këtu.

Arsyeja e dytë është se si mund të pranoja unë, ne të gjithë që demokratët në Tiranë, në kryeqyetin e Shqipërisë të përfaqësoheshin në këtë zgjedhje nga një non grata siç është Sali Berisha. Unë jam në këtë garë për të shpëtuar nderin dhe historinë e PD që të mos rrëshaqësë në dorën e një grabitqari politik siç është Meta. Kjo është tradhti historike, thikë pas shpine që i ka futur demokratëve dhe Shqipërisë, Sali Berisha. Kjo është pabesia më e madhe politike që i ka bërë demokratëve të ndershëm ai që janë miqtë tanë që nga dita e krijimit të kësaj force. Kam një mesazh për ty Berisha: Hiqni dorë nga sulmet mbi PD-në, hiqni dorë nga pengimi i PD-së në misionin e saj për ta çuar Shqipërinë në Evropë. Sali Berisha hiqi gishtat nga sytë e demokratëve, hiqi duart dhe lëri demokratët dhe shqiptarët të fitojnë dhe ta largojnë nga pushteti këtë dyshe të keqe, Edi Rama dhe Erion Veliaj. PD nuk është prona juaj personale dhe as familjare, por është kontributi i mijëra demokratëve që nga dita e themelit të saj e deri më sot. E djathta nuk mund të shkatërrohet me ju dhe prej jush. Ju keni detyrimin që t’i respektoni ata për 30 sekonda duke dhënë dorëheqjen. Deklaro dorëheqjen dhe largohu sepse je futur në një rrugë të pashpresë. Demokratët e Shqipërisë nuk duan që të shkojnë tek Ilir Meta dhe nga Ilir Meta tek Edi Rama.

Unë si një demokrat prej 30 vitesh që nga dita e themelimit të PD-së, ju kërkoj ju që të çlironi njerëzit nga prangat e detyrimit, të ndereve të mëparshme, nga prangat e mirënjohjes, nga të historisë, të nostalgjisë dhe të emocionit. Ju e dini mirë se nuk do të fitoni asnjëherë. Ju vetë e keni thënë se Rama nuk ka nevojë për Bashën, por për mua. Ju jeni e shkuara, prandaj lejojeni PD-në që të bashkohet dhe të fitojë. Ndryshimin e Shqipërisë, ndikimin për për përmirësuar jetesën e shqiptarëve e kanë në dorë vetëm shqiptarët.

Akuza hodhi edhe ndaj kryebashkiakut Veliaj dhe kandidatit të koalicionit “Bashkë Fitojmë” për Tiranën, Belind Këlliçit, për të cilët tha se janë fotokopje e njëri-tjetrit.

Roland Bejko: Arsyeja e 3 ka të bëjë me atë se kandidatura jonë në Tiranë është e vetmja alternativë e së djathtës në këto zgjedhje. Të gjitha të tjerat janë flamuj të majtë. Ne do të dalim me kokën lart dhe fitues. Une besoj tek sukesesi jonë i përbashkët që fillon nga Tirana. Unë kam dhe një mesazh dhe për Ramën: Edi Rama, hiq dorë nga shkatërrimi i Tiranës, nga dhuna mbi Tiranën, nga përdorimi si çiflig për interesa personale. Tirana duhet të jetë paraqitja jonë dinjitoze, e kulturës tonë në botë. Tiranë nuk mund të jetë as lodra që i jepet Ramës për të luajtur.

Veliaj nuk ka fituar asnjë betejë politike me forcat e tij. Popullariteti i tij është falas, i mbështetur, është çirak i ustait të tij pas asnjë rekord. Veliajn e urdhërojnë të firmosë leje ndërtimi pa pyetur se po i pakëson ajrin qytetit. Këta janë vetëm për t’u pasuruar në kurriz të qytetarëve shqiptarë. Veliaj, politikani më pa karakter që unë kam parë në këto 32 vite, ai çon Policinë Bashkiake tek një nënë që shet perime. Ju them se është shembulli më i keq dhe modeli më i gabuar që mund të zgjedhin qytetarët e Tiranës. Ka rrjepur paratë e qytetarëve të Tiranës.

Përballë nesh kemi trinomin e tranzicionit shqiptar që po votove njërin, i merr të tre. Ata i kanë ngulur kthetra shqipërisë. Kjo oligarki politike mbështetet nga oligarkia financiare. Veliaj është përfaqësuesi i tyre më i denjë. Veliaj shpërndan leje ndërtimi për klanin e tyre. Kandidati i LSI po përdoret si levë e politikës së vjetër, prandaj si Belo dhe Lali janë fotokopje të njëri-tjetrit. Në rast se humbet Belua, nuk humbet as Rama dhe as Berisha dhe as Meta, por humbasin vetëm demokratët e zhgënjyer që do ta votojnë për herë të fundit. Trinomi Rama-Berisha dhe Meta janë bashkë dhe interesat lidhen tek ndërtimet e Tiranës të Veliajt. Shikoni se çfarë po ju bëjnë pronave në Tiranë.

Ne jemi besimplotë në betejën tonë se do ja dalim sepse do të kërkojmë votën e atyre që nuk e durojnë këtë kasë politike që i ka marrë frymën për vite me radhë. Ne do të fitojmë edhe për një arsye tjetër sepse ne bashkë me hartuesit e programit tonë për Tiranën, kemi vizionin dhe alternativën tonë për Tiranën. Vizioni im për Tiranën nuk bazohet në autobusa falas dhe mbi 2 milionë pemë, por real, si morali politik dhe ndershmëria. Ne jemi për një Tiranë, qytet mikëpritës që të jetë e gatshme të presë studentë, kopshtet dhe shkollat të mos jenë larg shtëpive. Ne jemi për një Tiranë ku tregjet e ushqimeve të mos jenë monopol./tvklan.al