Bejko në Sauk: Rrugën e asfaltoj që në vitin e parë të mandatit

16:14 28/04/2023

“250 kilometra rrugë rurale u lanë në harresë nga Veliaj”

I bindur se do të arrijë të marrë drejtimin e Bashkisë së Tiranës, Roland Bejko, kandidati i Partisë Demokratike, ju premton banorëve të Saukut se që vitin e parë do të shtrojë të gjitha rrugët që Veliaj sipas tij i la me gropa.

Bejko e akuzon kundërshtarin socialist që në 8 vite në drejtimin e Tiranës është fokusuar tek arti dhe nuk është marrë fare me periferinë e kryeqytetit.

Premtimi i Roland Bejkos është shtrimi i të gjitha rrugëve jashtë zonës urbane, duke piketuar 250 kilometra rrugë që janë lënë në harresë sipas tij nga Bashkia e Veliajt.

