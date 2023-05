Bejko në “Stop”: Basha më ka ndihmuar në fushatë, do rikandidojë për kryetar të PD

Shpërndaje







21:13 10/05/2023

Këtë të mërkurë në “Stop” ishte i ftuar kandidati i PD-së për zgjedhjet lokale të 14 Majit në Tiranë, Roland Bejko. Ai tregoi vizionin e tij për drejtimin e bashkisë më të madhe në vend.

Bejko u pyet edhe për Lulzim Bashën. Kandidati i PD-së për Tiranën tha në “Stop” se Basha do rikandidojë për kryetar të PD-së.

Po ashtu ai u shpreh se brenda PD-së ku ai qëndron, Basha ka një rrjet të konsiderueshëm mbështetësish. Bejko pohoi se Basha e ka ndihmuar për fushatën elektorale.

Saimir Kodra: Tek partia juaj, Lul Basha është projeksion i së ardhmes, kryetar tek ju?

Roland Bejko: Luli është një njeri, i cili e ka derën të hapur do kandidojë. Ma merr mendja që do kandidojë. Do fitojë apo jo, këtë nuk e di, por ama di që do kandidojë. Brenda kësaj PD-je që jemi ne, Lul Basha ka një ‘network’ goxha të konsiderueshëm, ‘network’ njerëzish, pra ka rrjet njerëzisht.

Saimir Kodra: Të ka shërbyer ty për fushatën?

Roland Bejko: Patjetër po. Ka lidhje me njerëzit dhe këta janë njerëzit me të cilët unë bëj fushatën. /tvklan.al