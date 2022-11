Bejtja: Fasha mbi 800 kWh, edukuese jo ndëshkuese

14:37 11/11/2022

Akti Normativ “Për marrjen e masave të veçanta gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së emergjencës në furnizimin me energji elektrike” ishte në fokus të Komisionit për Ekonominë dhe Financat.

Zëvendësministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Ilir Bejtja tha se vendosja e fashës prej 800 kilovat/orë ka për qëllim edukimin e qytetarëve.

“Masa është edukuese, ka edhe efekt ekonomik. Është rreth 75 milion Euro në qoftë se nuk e konsumojmë energjinë mbi 800 kWh, pra totali i energjisë që kursehet është 567 mijë megavat, nuk është gjë e vogël. Është 19% e totalit të konsumit, ndërkohë që si numër konsumatorësh janë 3.48% dhe nuk janë 70-75 mijë, por 31,900 familje”, ka thënë Bejtja.

Bejtja shpjegoi se pritshmëritë janë që vitin e ardhshëm të shtohen kapacitete të reja energjetike.

“Pritshmëritë janë që vitin që vjen të kemi shumë kapacitete të reja të futen në lojë të paktën në 6 mujorin e dytë dhe kjo do ta ndryshojë totalisht situatën në furnizimin me energji sepse energjia e diellit vjen gjatë orëve pikë, pra gjatë ditës. Gjithë ajo rezervë mund të përdoret gjatë gjithë ditës edhe si rezervë balancimi, pra që të mos kemi probleme furnizimin e rregullt me energji elektrike”, ka thënë Bejtja.

Ndërsa deputetja e PD-së, Jorida Tabaku deklaroi se nuk ka logjikë që qeveria të rrisë çmimin e energjisë për konsumatorët, teksa buxheti ofron mbështetje për këtë sektor.

Kanë qenë vetëm 3 muaj ku çmimi ka qenë më i lartë dhe çmimin 3 muaj më të lartë, ashtu si me të drejtë thoni dhe juve e kemi subvencionuar nga buxheti i shtetit, sepse është paguar nga buxheti i shtetit kjo kosto. Është alokuar që vitin vitin e kaluar dhe është blerë energjia”, ka thënë Tabaku.

Për të mbrojtur konsumatorin familjarë dhe biznesin e vogël, qeveria vendosi të mos aplikoje fashën mbi 800 kWh as për muajin Nëntor.

