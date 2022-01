Belen Rodriguez e shpall veten “single”

22:40 19/01/2022

Pozon në liri, plazheve të Uruguajit

Mes të ftohtit të Janarit, modelja më e pëlqyer italiane Belen Rodrigez e ka gjetur një mënyrë për të bërë plazh, e natyrisht për të shkrepur disa foto që ngrenë temperaturat e Instagramit.

Nën diçiturën ‘Negrita’ modelja 37-vjeçare e lindur në Buenos Aires shfaqet duke marrë rreze dielli në plazhet e Uruguajt, në hemisferën jugore të globit që aktualisht ndodhet në stinën e Verës.

Shfaqet vetëm, pasi në një video të postuar më herët, ajo i thoshte të birit 8-vjeçar, por që ta merrnin vesh të gjithë se tashmë ishte “single”.

Duket se ajo i ka dhënë fund lidhjes që nuk zgjati as dy vite me artistin italian Antonio Spinalbeze, ndërsa flitet se po shoqërohet me ish-bashkëshortin, balerinin dhe prezantuesin e milanez Stefano di Martino.

