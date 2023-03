Belind Këlliçi bashkëbisedim me studentët e “Brain Gain”

16:49 01/03/2023

Në muajin Mars Këlliçi do të dorëzojë mandatin e deputetit

Kandidati i opozitës Belind Këlliçi i ka ftuar studentët që studiojnë jashtë vendit të përfshihen në betejën e 14 Majit për Tiranën ku ai kandidon për postin e kryebashkiakut.

“Unë gjykoj që më bie barra për të prezantuar, promovuar me guxim të jashtëzakonshëm një model krejt ndryshe. Të një të riu që ecën përpara me ekip, me frymë, me program. Nuk stepet nga paraja e jashtzakonshme dhe bëjnë një betejë bazuar në moral e vizion.”

Përballë modelit Veliaj, Këlliçi thotë se ofron një model tjetër për Tiranën. Në muajin Mars Këlliçi tha se ai do të dorëzojë mandatin e deputetit.

“Kam punuar 12 vite në strukturat e partisë Demokratike për të marrë këtë mandat deputeti, të cilin në muajin Mars do ta dorëzoj, për t’u futur në këtë betejë për Tiranën, arsyeja kryesore është guximi dhe forca për t’i hyrë kësaj beteje të fortë e të pabarabartë, për shkak të korrupsionit të kryetarit aktual të bashkisë.”

Nga të rinjtë e Departamentit “Brain Gain” të Partisë Demokratike u prekën një sërë temash, që nga shpopullimi tek mungesa e kushteve minimale në sallat e studimit për të rinjtë, vështirësitë e transportit urban, çmimet e librave dhe referendumet lokale.

