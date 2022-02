Belind Këlliçi thirrje shkodranëve: Ngrihuni për të kthyer pluralizmin në vend

Gjatë fjalës së tij në prezantimin e kandidaturës së koalicionit “ Shtëpia e Lirisë” në Shkodër, deputeti Belind Këlliçi u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve shkodranë që të votojnë për pluralizmin politik në Shqipëri.

Belind Këlliçi: Nuk është rastësi që demokracia ka lindur në Shkodër. Demokracia ka lindur këtu sepse aty ku ka qytetari dhe kulturë ka shpresë dhe kulturë. Jam krenar që jam sot mes jush. Do ta nis me një falenderim për Ademin, e cila nuk lejoi që Bashkia Shkodër të binte në duart e paligjshmërisë. Dua të përshëndes kryetarin e ri të Bashkisë Shkodër, Bardh Spahia. Këto nuk janë vetëm zgjedhje lokale, kanë një rëndësi të madhe politike. Këtu nuk po luhet fati i Bashkisë Shkodër. Këtu po luhet fati i pluralizmit. Në zgjedhjet e 6 Marsit, vota është shumë e rëndësishme që të shkojë për një djalë, një qytetar që mishëron më së miri vlerat e këtij qyteti. Jam i bindur se nga Shkodra do të marrë mesazhin se PD po rigrihet për të shkuar aty ku e ka destinacionin për të bërë vepra të mira. Me koalicionin “Shtëpia e Lirisë” ta mundim Edi Ramën që ka dy sigla, PD dhe partinë e tij që e menaxhon Rama. Të rinj ngrihuni në nivelin e prindërve tuaj. Sot është detyra jonë që të ngrihemi për të kthyer pluralizmin në vend. Ne nuk e harrojmë historinë tonë. Çdo qytetar shqiptar i ka sytë në Shkodër, Shkodra është shpresë! Urime, Bardh Spahija, kryetarit të ri të Bashkisë Shkodër./tvklan.al