Bella Hadid mahnit me pamjen e saj

Shpërndaje







23:00 07/09/2022

25-vjeçarja pozoi ne 50-vjetorin e revistës “W Magazine”

Bella Hadid, ka pozuar së fundmi për revistën e njohur amerikane “W magazine”.

25-vjeçarja ka mahnitur fansat me pamjen e saj, teksa pozoi e veshur me një fustan të bardhë tyli, të cilën modelja e kishte kombinuar me një xhaketë të zezë lëkure dhe një pale atlete të zeza.

Me një kapele me pupla në kokë, Bella e kompletoi pamjen e saj me një make-up natyral dhe një pale vëthë të gjatë me gurë lejla.

Në një foto tjetër,bukuroshja shihet teksa ka pozuar e ulur mbi një karrige , e veshur me një pelush të madh në ngjyrë kaf, duke e kombinuar me një pale geta të kuqe dhe një pale sandale të zeza .

25 – vjeçarja zgjodhi që flokët e drejta me baluke ti mbante të hedhura krahëve, ndërsa për make -up modelja kishte zgjedhur të përdorte tone natyrale, duke theksuar ngjyrën e kuqe që bella kishte përdorur për buzët.

Supermodelja e njohur pozoi krahë Modeleve të njohura botërore si, Kendall Jenner, Naomi Campbell, Cindy Crawford dhe Karlie Kloss me pamje që pasqyronin historinë e tyre në industrinë e modës, duke reflektuar se si koha e tyre si modele ka ndryshuar gjatë viteve.

Klan News