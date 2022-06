Bella Hadid, topless në Instagram

21:20 05/06/2022

Shfaq prapaskenat e xhirimeve për një set reklamash

Bella Hadid ndau me fansat e saj në Instagram, disa pamje mbresëlënëse nga prapaskenat e fushatës më të fundit të modelimit këtë fundjavë. Provokoi me pamje topless mbi 52 milionë ndjekësit e saj, teksa u shfaq gjatë xhirimeve të klipit për reklamat e reja të markës së famshme me qendër në Paris, Balensiaga.

Pjesë e shkrepjeve u bë dhe miku i saj model Abdou. 25-vjeçarja po shijon këto kohë edhe dashurinë me partnerin e saj Mark Kalman, me të cilin u pa për të parën herë Korrikun e kaluar, teksa kalonte pushimet në Francë. Mediat shkruajnë se ata janë sëbashku që prej vitit 2020.

Tv Klan